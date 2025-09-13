Η ανάρτηση της Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Ελλάδας: “Κανένα έλεος”Διαβάζεται σε 1'
Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ έκανε ανάρτηση μετά τη νίκη επί της Ελλάδας με τη λεζάντα: “Κανένα έλεος”.
- 13 Σεπτεμβρίου 2025 13:10
Η Τουρκία επικράτησε της Ελλάδας με 94-68 στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.
Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.
Τη συγκεκριμένη φωτογραφία συνόδευσε με την φράση: “Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση”.