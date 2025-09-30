Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Θέλτα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το εκτός έδρας ματς με τη Θέλτα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε μαζί του 24 παίκτες.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει το απόγευμα της Τρίτης (30/09) από τη Θεσσαλονίκη με τελικό προορισμό το Βίγκο, όπου εδρεύει η Θέλτα. Εκεί την Πέμπτη (02/10, 22:00) οι “ασπρόμαυροι” αντιμετωπίζουν την ισπανική ομάδα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και δύο ημέρες πριν από τη “μάχη” ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την αποστολή του.

Σε αυτή συμμετέχουν 24 παίκτες, με τον μόνο που λείπει από την ευρωπαϊκή λίστα, όπως γράφει το SPORT24, να είναι ο Δημήτρης Πέλκας που συνεχίζει τη θεραπεία που ακολουθεί.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Θέλτα

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής

Αμυντικοί: Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ

Μέσοι: Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ

Επιθετικοί: Τσάλοφ, Γιακουμάκης.