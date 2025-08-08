Η Γερμανία έριξε φιλική 100άρα στην Σλοβενία του Ντόντσιτς χωρίς Σρούντερ και Τάις

Η -χωρίς Σρούντερ, Τάις και Λο- Γερμανία κέρδισε με 103-89 τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Η απουσία των Ντένις Σρούντερ, Ντάνιελ Τάις και Μάοντο Λο δεν εμπόδισε τη Γερμανία να πάρει φιλική νίκη με 103-89 επί της Σλοβενίας στην Stozice Arena, εκεί όπου οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν χωρίς του Έντο Μούριτς, Λέον Στέργκαρ, Μαρκ Πάνγιεν και Βιτ Χράμπαρ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ντέιβιντ Κράμερ και ο Φραντς Βάγκνερ είχαν από 18 πόντους για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, ενώ αρκετά βοήθησε και ο Άιζακ Μπόνγκα με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Κοντά στο double-double ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από πλευράς Σλοβενίας ξεχώρισε φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες.