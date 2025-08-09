Η Παρτίζαν πιέζει για την απόκτηση του Μο Μπάμπα

Η Παρτίζαν έχει στοχεύσει την περίπτωση του Μο Μπάμπα (1998, 2.13μ) και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, εάν αυτός φύγει από το NBA και μετακομίσει στην Ευρώπη, σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24.

Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ με ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού, που είχε επιλεγεί στο Νο6 του NBA Draft το 2018, αρέσει πολύ στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και στους συνεργάτες του. Ο σερβικός σύλλογος του έχει καταθέσει πρόταση και είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την απόκτησή του, εάν αυτός πάρει την απόφαση να μετακομίσει στην Ευρώπη.

Ο Μπάμπα μετράει 364 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με τους Μάτζικ, τους Λέικερς, τους Σίξερς, τους Κλίπερς και τους Πέλικανς από το 2018 έως και το 2025. Σε αυτά τα ματς είχε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους και 5.4 ριμπάουντ.

Η Παρτίζαν περιμένει εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση μέσα στην προσεχή εβδομάδα, ενώ οι πηγές του SPORT24 αναφέρουν ότι υπάρχει μια αλλαγή και σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα.

Η Mozzart Sport ανέφερε πως ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, ενώ γαλλικά δημοσιεύματα ξεκίνησαν να τον συνδέουν με τη Μονακό. Ωστόσο, ο Νιλικίνα κατά 90% θα παραμείνει στο Βελιγράδι με μία μείωση στις αποδοχές του.