Η Τζεν Πάουολ “έσπασε” τα στερεότυπα και έγραψε ιστορία στον αμερικανικό αθλητισμό

Η Τζεν Πάουολ έγραψε ιστορία στον αμερικανικό αθλητισμό, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε σε αγώνα της Major League Baseball (MLB) κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Η 48χρονη Πάουολ είχε καθήκοντα διαιτητή στην πρώτη βάση στον αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα στους Miami Marlins και τους Atlanta Braves.

«Γνωρίζω τη βαρύτητα. Γνωρίζω το μέγεθος της στιγμής», ήταν τα λόγια της Πάουολ.

Η Πάουολ εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη καθώς έγινε δεκτή στον αγωνιστικό χώρο της Ατλάντα, Τζόρτζια, με επευφημίες και παρατεταμένο χειροκρότημα όρθιων θεατών.

«Ήταν πραγματικά απίστευτο όταν μπήκαμε στο γήπεδο και φάνηκε πως αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν το όνομά μου. Ήταν έντονο και πολύ συγκινητικό», είπε μετά τον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι θεατές στις κερκίδες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Pawol making HERstory» και «ήρθε η ώρα όλοι να παίξουμε μπάλα».

Για να τιμήσει τη στιγμή, μετά τον αγώνα η Πάουολ δώρισε το καπέλο που φορούσε στο Εθνικό Μουσείο και Hall of Fame του Μπέιζμπολ.

Η Πάουολ αναμένεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο με καθήκοντα στην τρίτη βάση. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω της, όταν θα πάρει θέση πίσω από το home plate, καλώντας balls και strikes, στον τελευταίο αγώνα της τριλογίας.

Γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ, η Πάουολ έχει εργαστεί για χρόνια ως διαιτητής στις μικρές κατηγορίες, διευθύνοντας περισσότερους από 1.200 αγώνες στην καριέρα της που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με το BBC.

Στις κερκίδες βρέθηκαν για να τη στηρίξουν περίπου 30 συγγενείς και φίλοι, ανάμεσά τους εν ενεργεία παίκτες, προπονητές και διαιτητές.

Η είσοδός της στο MLB έρχεται 28 χρόνια μετά την εμφάνιση της πρώτης γυναίκας διαιτητή στο NBA. Το NFL προσέλαβε την πρώτη γυναίκα αξιωματούχο του πριν από 10 χρόνια, ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ανδρών ανέθεσε για πρώτη φορά σε γυναίκα να διευθύνει αγώνα πριν από τρία χρόνια.

Η National Hockey League δεν έχει ακόμη δει γυναίκα διαιτητή.