Ινδονησία: Πέθανε 19χρονος αθλητής γυμναστικής – Έσπασε τον αυχένα του στην προπόνηση

Τραγικό θάνατο βρήκε 19χρονος Ινδονήσιος αθλητής γυμναστικής, καθώς έσπασε τον αυχένα του κατά τη διάρκεια προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας στην Πένζα της Ρωσίας.

Η Ινδονησία βρίσκεται σε κατάσταση πένθους μετά τον θάνατο του 19χρονου αθλητή γυμναστικής, Ναουφάλ Τακντίρ Αλ Μπαρ, ο οποίος υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς από πτώση κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ της εθνικής ομάδας στη Ρωσία.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 19χρονος αθλητής, ο οποίος προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής που θα διεξαχθεί στην Τζακάρτα από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα, με κάταγμα σε αρκετούς σπονδύλους, μετά από πτώση στον λάκκο αφρού κατά την εκτέλεση άσκησης με μπάρα.

Η πρόεδρος της Ινδονησιακής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, Ίτα Γιουλιάτι, δήλωσε: «Η ινδονησιακή γυμναστική έχασε έναν από τα πιο ταλαντούχα μέλη της. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και καλοπροαίρετος νέος αθλητής. Αυτό αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την κοινότητά μας».