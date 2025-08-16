Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Δεύτερη ήττα για τους ερυθρόλευκους στην Ιταλία, από τη φιναλίστ του Champions League και τώρα τα επίσημα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τη φιναλίστ του περσινού Champions League, Ίντερ στο Μπάρι, στην πρόβα τζενεράλε του μια εβδομάδα πριν το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη φιναλίστ του περσινού Champions League, Ίντερ στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας προσπάθησαν, σύμφωνα με το SPORT 24, να πιέσουν ψηλά σε σημαντικά διαστήματα του αγώνα, είχαν καλές στιγμές, περισσότερο στο πρώτο μέρος, ενώ για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αγωνίστηκαν χωρίς “καθαρόαιμο” επιθετικό, αφού τον ρόλο αυτό ανέλαβε ο Γιαζιτσί ελέω των ενοχλήσεων που ένιωσε ο Γιάρεμτσουκ.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ στο 16′ με κοντινή προβολή του Ντιμάρκο από γύρισμα του Λαουτάρο από αριστερά, ενώ ο Τουράμ διπλασίασε τα γκολ των νερατζούρι στο 53′ παίρνοντας το ριμπάουντ από κοντά στην επέμβαση του Τζολάκη σε σουτ του Ντούμφρις.

Πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του για τη νέα σεζόν, απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο “Γ. Καραϊσκάκης” το επόμενο Σάββατο (23/08, 20:00).

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με δέκα αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό του, απέναντι στη Νάπολι. Ο Κοστίνια ήταν ο μοναδικός που “επιβίωσε”, με τον Τζολάκη να επιστρέφει στην εστία έχοντας μπροστά του, εκτός από τον Πορτογάλο, τους Μπιανκόν, Καλογερόπουλο και Μπρούνο.

Οι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Στρεφέτσα, Νασιμέντο και Καμπελά έπαιξαν πίσω από τον Γιαζιτσί, ο οποίος ξεκίνησε στην κορυφή της επίθεσης αφού ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντιμετώπισε ενοχλήσεις.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας είχαν την πρώτη τελική στο παιχνίδι στο έβδομο λεπτό, όταν ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά, όμως δεν είχε την κατάλληλη ισορροπία και η μπάλα πέρασε άουτ.

Η ομάδα του Πειραιά είχε άλλη μια καλή προσπάθεια στο 15′. Έπειτα από κλέψιμο του Μπρούνο η μπάλα έφτασε άμεσα από τα αριστερά στα δεξιά, από τον Καμπελά στον Νασιμέντο και από εκεί στον Στρεφέτσα, ο οποίος σούταρε άμεσα με το δεξί, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Αφού λοιπόν δεν βρήκαν το γκολ οι ερυθρόλευκοι, το βρήκαν ένα λεπτό αργότερα οι νερατζούρι. Ο Τουράμ έπαιξε κάθετα για τον Λαουτάρο που γύρισε την μπάλα από αριστερά και ο Ντιμάρκο πρόλαβε τον Ντούμφρις στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 21′ o Γιαζιτσί πρόλαβε τον Μιχιταριάν και τροφοδότησε τον Στρεφέτσα, ο οποίος σούταρε δυνατά με το δεξί εκτός περιοχής κερδίζοντας το κόρνερ. Από την εξέλιξη της φάσης, η μπάλα έπεσε στον Νασιμέντο που σούταρε με τη μία εκτός περιοχής, όμως ο Ζόμερ μπλόκαρε.

Στο 35′ ο Τζολάκης κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό με ενστικτώδη επέμβαση. Ο Τουράμ γύρισε επικίνδυνα την μπάλα από αριστερά, ο Μπιανκόν έδωσε άθελά του πορεία στην μπάλα προς την εστία με προβολή, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε και ο Καλογερόπουλος έδιωξε μακριά.

Στο 47′ ο Ατσέρμπι έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Λαουτάρο πήρε την κεφαλιά, όμως ο Τζολάκης δεν ανησύχησε, ενώ το σουτ του Λαουτάρο στο 50′ πέρασε άουτ.

Οι νερατζούρι κατάφεραν τελικά να ζευγαρώσουν τα γκολ τους με τον Τουράμ στο 53′. Ο Ντούμφρις έκανε το διαγώνιο σουτ από τα δεξιά, ο Τζολάκης απέκρουσε, όμως ο Γάλλος επιθετικός πήρε το ριμπάουντ και με δεξί σουτ στην κίνηση από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ απέσυρε τον Γιουσούφ Γιαζιτσί περνώντας τον Αργύρη Λιατσικούρα στο ματς και στην κορυφή της επίθεσης πήγε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ενώ δέκα λεπτά αργότερα πέρασαν στο ματς και ο Πιρόλα και Ελ Κααμπί.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν μεγάλες ευκαιρίες και έτσι ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, δείχνοντας όμως θετικά στοιχεία απέναντι σε δύο αντιπάλους επιπέδου Champions League.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Παβάρ (61′ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72′ Εσποσίτο), Μπαστόνι (72′ Ντε Φράι), Ντούμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61′ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Μπίσεκ), Ντιμάρκο (29′ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Νταρμιάν), Λαουτάρο (72′ Μπόνι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (71′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61′ Λιατσικούρας).

Τα αποτελέσματα στα φιλικά του Ολυμπιακού: