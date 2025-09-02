Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Πρόκριση με σόου του Ντόντσιτς

Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για τη Σλοβενία, που εκμεταλλεύτηκε το σερί της για να εξασφαλίσει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Η Σλοβενία εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη της με 87-79 επί της Ισλανδίας, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην τρίτη περίοδο.

Οι παίκτες του Σέκουλιτς επέβαλαν ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 24-11, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας που τους επέτρεψε να αντέξουν την προσπάθεια αντεπίθεσης των Ισλανδών στην τελευταία περίοδο. Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, η Σλοβενία διατήρησε το προβάδισμά της.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναδείχθηκε και πάλι κορυφαίος της ομάδας του με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, καθοδηγώντας τους Σλοβένους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η Σλοβενία ανέβηκε στο 2-2 στον όμιλο, ενώ η Ισλανδία παραμένει χωρίς νίκη, με 0-4.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αουνκρότζερς, Βούλιτς, Μπαρκάουσκας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 9 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χένινγκσον, Γκούντμουντσον 11 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φρίντρικσον (1/3 τρίποντα), Γιόνσον 6 (2/3 τρίποντα), Πάλσον 11 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χέρμανσον 22 (2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Χλίνασον 11 (14 ριμπάουντ), Θράσταρσον

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 7 (1/2 τρίποντα), Νίκολιτς 17 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Πρέπελιτς 7 (1/5 τρίποντα), Μούριτς 5 (4 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 9 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χρόβατ 6 (2/4 τρίποντα), Όμιτς 8 (13 ριμπάουντ), Στέργκαρ 2, Ντοντσιτς 26 (2/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ισλανδίας: 18/31 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 7/12 βολές, 38 ριμπάουντ (8 επιθετικά – 30 αμυντικά), 21 ασίστ, 20 λάθη, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 17/37 δίποντα, 11/33 τρίποντα, 20/27 βολές, 38 ριμπάουντ (16 επιθετικά – 22 αμυντικά), 16 ασίστ, 8 λάθη, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Ισλανδία αντιμετωπίζει τη Γαλλία (4/9, 15:00), ενώ η Σλοβενία το Ισραήλ (4/9, 18:00).