Ισραήλ – Γαλλία 82-69: Τεράστια νίκη με κυριαρχία στην 4η περίοδο και ασταμάτητο Αβντίγια

Με MVP τον Ντένι Αβντίγια, το Ισραήλ έφτασε σε ηχηρή νίκη επί της Γαλλίας, επικρατώντας με 82-69 για την 3η αγωνιστική του Group D του EuroBasket 2025 στο Κατοβίτσε.

Μεγάλο παιχνίδι και σπουδαίο αποτέλεσμα στο Κατοβίτσε το απόγευμα της Κυριακής (31/8), όπου το Ισραήλ επικράτησε της Γαλλίας με 82-69, χάρη στην κυριαρχία του στην τέταρτη περίοδο (27-13), για την 3η αγωνιστική του Group D του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντένι Αβντίγια, που οδήγησε τους Ισραηλινούς σε μια τεράστια νίκη επί των “μπλε”. Ο NBAer των Μπλέιζερς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα, ανατρέποντας τα δεδομένα στον όμιλο που διασταυρώνεται με αυτόν της Εθνικής Ελλάδας.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Γιαμ Μάνταρ με 17 πόντους (2/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τόμερ Γκινάτ πρόσθεσε 14 πόντους (1/2 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ. Από τη Γαλλία ξεχώρισαν ο Ζακαρί Ρισασέ (14 πόντοι, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ο Έλι Οκόμπο (13 πόντοι, 4/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα) και ο Τζέιλεν Χορντ (12 πόντοι, 6/6 δίποντα), με τους “μπλε” να αγωνίζονται χωρίς τον Άλεξ Σαρ.

Η βαθμολογία στο Group D

Ισραήλ 2-1

Γαλλία 2-1

Σλοβενία 1-2

Πολωνία 2-0

Βέλγιο 1-2

Ισλανδία 0-2

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σάλινς, Βούλιτς, Μάτεγεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 12 (8 ριμπάουντ), Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 2 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οκόμπο 13 (4/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1 (5 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9 (5 ριμπάουντ), Ρισασέ 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χορντ 12 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 4 (4 ριμπάουντ)

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει στην 4η αγωνιστική των ομίλων το Βέλγιο (2/9, 15:00) και η Γαλλία θα κοντραριστεί με την Πολωνία (2/9, 21:30).