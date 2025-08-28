Ισραήλ – Ισλανδία 83-71: Ο Σόρκιν υπέγραψε τη νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroBasket 2025

Νικηφόρα πρεμιέρα για το Ισραήλ στο EuroBasket 2025, που επικράτησε 83-71 της Ισλανδίας με κορυφαίους τους Ρόμαν Σόρκιν και Ντένι Αβντίγια.

Το Ισραήλ ξεκίνησε με νίκη το ταξίδι του στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με σκορ 83-71 της Ισλανδίας το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στην πρεμιέρα του στο Group D, που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Ο Ρόμαν Σόρκιν πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση, σημειώνοντας 31 πόντους (9/12 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Ντένι Αβντίγια με 20 πόντους (5/7 δίποντα, 10/12 βολές) και 9 ριμπάουντ για τους νικητές. Το Ισραήλ μπήκε δυνατά στο β’ μέρος, αύξησε τη διαφορά στο +17 με το τρίποντο του Σόρκιν (56-39, 25′) και απλοποίησε το έργο του στην τελική ευθεία του αγώνα.

Από την πλευρά της Ισλανδίας, ο Έλβαρ Φρίντρικσον, που έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ και Μαρούσι, σημείωσε 17 πόντους (3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τρίγκβι Χλίνασον έκανε double-double με 13 πόντους (4/6 δίποντα) και 14 ριμπάουντ.

Όπως γράφει το SPORT24, 16-10 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 13-25 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 10-12 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας (επιθετικά ριμπάουντ), 40-38 οι πόντοι στη ρακέτα για τις δύο ομάδες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71