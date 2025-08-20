Κίναν Έβανς: Η εμπιστοσύνη του Ολυμπιακού, το ρίσκο και το βαρόμετρο μίας απαιτητικής σεζόν

Ο Κωνσταντίνος Μελάγιες εξηγεί στο SPORT24 την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Κίναν Έβανς και θεωρεί την απόδοση του Αμερικανού γκαρντ βαρόμετρο για τη φετινή χρονιά.

Ο Ολυμπιακός σε λίγες μέρες ξεκινάει το φετινό του ταξίδι με προορισμό την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος. Η χρονιά θα έχει μεγάλη πίεση. Μεγαλύτερη από πέρυσι αφού οι τέσσερις διαδοχικές παρουσίες σε Final 4 χωρίς το ιερό δισκοπότηρο στις αποσκευές της επιστροφής είναι βαρύ για τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Η EuroLeague θα είναι πιο δύσκολη, περισσότερο απαιτητική, μεγαλύτερη σε διάρκεια και αριθμό αγώνων. Όλα αυτά κάνουν το έργο του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων πιο δύσκολο, αλλά η πίεση θα είναι εκεί. Καλώς ή κακώς από αυτό θα κριθούν.

Σε αυτή τη δύσκολη λοιπόν σεζόν βαρόμετρο στα δικά μου μάτια θα είναι ο Κίναν Έβανς. Προφανώς δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά ο Ολυμπιακός αποφάσισε να στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στον συγκεκριμένο γκαρντ.

Όπως γράφει το SPORT24, η εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Κίναν Έβανς φάνηκε κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι η ομάδα δε βγήκε στην αγορά για scoring γκαρντ. Ο κόουτς και οι συνεργάτες του θεωρούν πως ο Εβανς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές προσδοκίες τους και θα δώσει στην ομάδα τα χαρακτηριστικά που της έλειψαν πέρυσι.

Στους Πειραιώτες έλειψε ξεκάθαρα ένας περιφερειακός που θα μπορούσε να βάλει τη μπάλα μέσα στο καλάθι στο τέλος των αγώνων. Πέραν του Φουρνιέ δεν υπήρχε άλλος παίκτης στην περιφέρεια που είχε την ικανότητα να πάρει τη μπάλα και να σκοράρει. Ο Εβανς φυσικά και έχει τη συγκεκριμένη ικανότητα μαζί με πολλές ακόμη, ωστόσο δίπλα στο όνομά του μπαίνει ένα ερωτηματικό.

Ενα ερωτηματικό που είναι λογικό και οφείλεται στους δύο δύσκολους τραυματισμούς που είχε την τελευταία τριετία. Τους πιο δύσκολους κατά τη γνώμη μου. Ρήξη αχιλλείου τένοντα και επιγονατιδικού συνδέσμου.

Το ρίσκο και η εμπιστοσύνη

Είναι ωραίο να σε εμπιστεύονται. Να σε θεωρούν πολύτιμο και να πιστεύουν σε σένα. Ο Εβανς αφουγκράζεται όλα τα παραπάνω σε υπερθετικό βαθμό. Ο Μπαρτζώκας του τα προσφέρει απλόχερα. Και για αυτό το λόγο η δουλειά που κάνει ο Αμερικανός καθημερινά εδώ και 10 μήνες αποτελούν manual για κάθε επαγγελματία αθλητή που επιθυμεί να επιστρέψει από σοβαρό τραυματισμό.

Σωστά κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ταυτόχρονα δεν παίρνει κι ένα μεγάλο ρίσκο. Εμπιστεύεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο έναν παίκτη που έχει παίξει ελάχιστα από τον Ιανουάριο του 2023.

Αν ο Έβανς είναι καλός, ο Ολυμπιακός θα είναι πάρα πολύ καλός και ο Μπαρτζώκας θα πάρει τα εύσημα. Αν ο Εβανς δεν είναι καλός, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να βγει στην αγορά μεσούσης της σεζόν και άντε βρες παίκτη που θα έρθει να πρωταγωνιστήσει και να κάνει τη διαφορά στην Euroleague.

Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στην επίθεση και όχι κάποιον που θα έχει διεκπεραιωτικό ρόλο.

Ο Εβανς ήταν τέτοιος. Έχει παραμείνει τέτοιος;

Σε αυτό το σημείο θέλω να υπενθυμίσω κάτι που έγραφα συχνά πριν δέκα (και βάλε) χρόνια. Ο χειρότερος προπονητής ξέρει πολύ περισσότερο μπάσκετ από τον καλύτερο δημοσιογράφο, αναλυτή, φίλαθλο.

Για να δείχνουν τέτοια εμπιστοσύνη από τον Ολυμπιακό στον Εβανς σημαίνει πως κάτι έχουν δει. Κάτι ξέρουν. Δεν είναι ανόητοι να θέλουν να αποτύχουν. Θέλουν να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν.

Όταν υπάρχει καθημερινή σχεδόν επαφή του Αμερικανού με τους γυμναστές και τον ιατρό της ομάδας για την πορεία της αποθεραπείας του η οποία ουσιαστικά έχει τελειώσει. Όταν υπάρχει καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τους άμεσους συνεργάτες του Μπαρτζώκα για την πορεία της εκγύμνασής του, τότε δε γίνεται να γνωρίζουμε εμείς καλύτερα από αυτούς.

Συνεπώς λογικές οι αμφιβολίες που υπάρχουν σχετικά με την κατάσταση του Έβανς, αλλά και στον Ολυμπιακό δεν θα πορεύονταν με τον Έβανς σε ρόλο πρωταγωνιστή τη σεζόν 2025-26 αν δεν έβλεπαν πως είναι καλά..

ΥΓ: Στον Ολυμπιακό θα κινηθούν αργότερα για ψηλό και ενδεχομένως για έναν δημιουργό γκαρντ. Τέλος Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Εκτός αν το timing φέρει ξαφνικά κάποια ιδανική ευκαιρία.