Κολοσσός – ΑΕΚ 85-87: Διπλό στη Ρόδο οι κιτρινόμαυροι

Η ΑΕΚ σπατάλησε προβάδισμα 11 πόντων στο 32′, στο τέλος όμως βρήκε τις λύσεις για να νικήσει τον Κολοσσό στη Ρόδο (87-85) στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Αποβλήθηκε ο Κρις Σίλβα, τραυματίστηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ.

Με εκτός έδρας νίκη επί του Κολοσσού (87-85) ξεκίνησε το ταξίδι της στη Stoiximan GBL της σεζόν 2025/26 η ΑΕΚ.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε πολυφωνία στην επίθεση, με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας πολύ αποτελεσματικό στον χρόνο που αγωνίστηκε, τον Δημήτρη Φλιώνη εκπληκτικό σε πολλούς τομείς (13 πόντοι, 4 μπλοκ) και με τους Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλι, Ραϊκουάν Γκρέι να ακολουθούν. Αποβλήθηκε ο Κρις Σίλβα, μετά από κουτουλιά στον Γκάμπριελ Γκαλβανίνι.

Οι Ροδίτες, από την πλευρά τους, είδαν τον Άντριου Γκάουτλοκ να μένει χαμηλά στο κομμάτι της εκτέλεσης και να τραυματίζεται στον μηρό λίγο πριν από το φινάλε, τον Μίλαν Μπάρμπιτς να κάνει άσχημο ντεμπούτο στο πρωτάθλημα και ελάχιστους έτοιμους για μάχη για σαράντα λεπτά. Ακόμη κι έτσι, οι γηπεδούχοι γύρισαν από το 62-73, πέρασαν μπροστά με τέσσερις (84-80) και είχαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση.

Με το σκορ στο 84-87 ο Τσάβες Γκούντγουιν κέρδισε φάουλ για τρεις βολές, 0.5″ πριν από το φινάλε. Αστόχησε στην πρώτη, έβαλε τη δεύτερη, έχασε επίτηδες την τρίτη και έδωσε το αποτέλεσμα στην ΑΕΚ.

21-21 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 36-24 οι πόντοι στη ρακέτα, 9-8 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 6-5 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 32-37 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Μηλαπίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87