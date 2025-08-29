Κώστας Τσιμίκας: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στη Ρόμα

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι μια ανάσα από το να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρόμα, καθώς υπάρχει συμφωνία σε όλα με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς μπακ την επόμενη σεζόν με δανεισμό.

Ο Κώστας Τσιμίκας θα αποχωρήσει (τουλάχιστον προσωρινά) από τη Λίβερπουλμετά από μια πενταετία γεμάτη τίτλους. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός θα παραχωρηθεί με δανεισμό στη Ρόμα για να μπορεί να έχει χρόνο συμμετοχής.

Όπως γράφει το Sport24, μετά το Athletic και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει σε ανάρτησή του ότι έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ της Ρόμα και της Λίβερπουλ.

Ο Τσιμίκας ταξίδεψε στη Ρώμη (με την άδεια των reds) για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Οι Ιταλοί θα καλύψουν εξ’ ολοκλήρου τα χρήματα που θα λάμβανε από τους πρωταθλητές Αγγλίας, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.