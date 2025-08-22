Κροατία – Ελλάδα 16-17: Μεγάλη πρόκριση στην τετράδα για την Εθνική Πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18

Η Εθνική Πόλο επικράτησε 17-16 της Κροατίας και πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18.

Μεγάλη πρόκριση για την Εθνική Πόλο, που επικράτησε της Κροατίας με 17-16 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στη Ρουμανία.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με την ελληνική ομάδα να παίρνει τη νίκη στις λεπτομέρειες, στηριζόμενη στον επιθετικό πλουραλισμό, καθώς μετρούσε εννέα σκόρερ.

Στα ημιτελικά θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Ουγγαρία – Σερβία αύριο (23/8, 20:30).

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.