Λεσόρ: Όλα γίνονται για κάποιον λόγο

Δείτε την ανάρτηση του Ματίας Λεσόρ στο Instagram και το δυνατό μήνυμα που έστειλε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ένα καρουζέλ με 17 φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν στιγμιότυπα από τη ζωή του τους τελευταίους μήνες ανήρτησε ο Ματίας Λεσόρ στο Instagram.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού συνόδευσε την ανάρτησή του μια motivational λεζάντα, η οποία μοιάζει με ποίημα στα αγγλικά, αναφέροντας: “Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, όπως ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές. Πάλεψε σκληρά. Πέσε κάτω. Σήκω ξανά και πάλεψε ακόμα πιο σκληρά για την αποστολή σου”.