Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ: Ρατσιστικό σχόλιο κατά του Σεμένιο και ολιγόλεπτη διακοπή στο Άνφιλντ

Ολιγόλεπτη διακοπή στο Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, όταν ο Αντουάν Σεμένιο των φιλοξενούμενων είπε στον διαιτητή ότι κάποιος οπαδός των Reds έκανε ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του.

Το εναρκτήριο παιχνίδι της Premier League 2025/26, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ διεκόπη για λίγα λεπτά, στο πρώτο μέρος, όταν ο Αντουάν Σεμένιο των φιλοξενούμενων έγινε δέκτης ενός ρατσιστικού σχολίου από οπαδό των Reds.

Το περιστατικό το έκανε γνωστό ο ίδιος ο παίκτης στον διαιτητή Άντονι Τέιλορ, ο οποίος στο 29′ διέκοψε για λίγα λεπτά την αναμέτρηση. Σε αυτό το διάστημα είχε μία σύντομη κουβέντα με τους τεχνικούς των δύο ομάδων, αλλά και τους αρχηγούς, ενώ από τα μεγάφωνα έγιναν οι σχετικές συστάσεις, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Premier League. Υπενθυμίζεται, ότι πριν την έναρξη οι οπαδοί των Reds σχημάτισαν ένα συγκινητικό πανό στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, ενώ κράτησαν και ένα λεπτό σιγής ευλαβικά.