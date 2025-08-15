Λίβερπουλ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιοβάνι Λεόνι

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Τζιονάβι Λεόνι από την Πάρμα και ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Ιταλού στόπερ.

Παίκτης της Λίβερπουλ με κάθε επισημότητα ο Τζιοβάνι Λεόνι, με τους reds να ανακοινώνουν την απόκτηση του 18χρονου Ιταλού στόπερ (1μ.96) το απόγευμα της Παρασκευής (15/8).

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή πληρώνοντας 26 εκατ. δολάρια (περίπου 30.1 εκατ. ευρώ) στην Πάρμα, με τον Λεόνι να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο διάρκειας έξι χρόνων. Ο Ιταλός πήρε το Νο.15 και είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο Άνφλιντ, μετά από τη σεζόν 2024/25 που διένυσε στην Serie A με 17 συμμετοχές και 1 γκολ.

Είναι διεθνής με την Κ19 της Ιταλίας, ενώ το συμβόλαιό του με την Πάρμα είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.