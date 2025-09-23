Λουτσέσκου: Υπάρχει μια τρέλα, στα όρια της παράνοιας

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (24/09, 19:45) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τους Ισραηλινούς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες του απέναντι στον Παναιτωλικό παρά το γεγονός πως δεν κέρδισαν και τόνισε ότι θα πρέπει να διατηρήσουν το καθαρό μυαλό και τη σκληρή δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τί θα πει στους παίκτες του για την πρεμιέρα του Europa League, έπειτα από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα: “Αύριο είναι διαφορετικό ματς, διαφορετική διοργάνωση.

Θα τους πω ότι έκαναν ένα φανταστικό ματς το Σάββατο, αλλά δεν σκόραραν. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για να βρίσκουμε το εύκολο γκολ. Έτσι θα έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είχαμε ευκαιρίες, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί μπροστά στην εστία και να έχουμε ήρεμο μυαλό.

Θα τους μιλήσω για την προετοιμασία που κάνουμε παραδοσιακά για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου μας. Πράγματα συνηθισμένα σε τέτοιες εβδομάδες με διαφορετικούς αντιπάλους”.

Για το αν η ομάδα είναι ανεπηρέαστη σχετικά με την κουβέντα για την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: “Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, αυτό ξέρω.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να παλέψουμε, να τρέξουμε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να κερδίσουμε. Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν σε εμένα και σε εμάς”.

Σε τί κατάσταση είναι η ομάδα και αν υπάρχουν τραυματίες: “Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη ημέρα που θα έχουμε όλο το ρόστερ να προπονείται μαζί, οπότε δεν έχουμε προβλήματα τουλάχιστον μέχρι τώρα”.

Για τα τρωτά και τα δυνατά σημεία της Μακάμπι: “Είναι μια ομάδα που έφτασε στη League Phase, άρα έχει ποιότητα και καλή νοοτροπία. Είναι μια ομάδα που έχει σθένος, αυτοπεποίθηση, θέλει να παίζει με την μπάλα. Είναι aggresive και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι.

Απέκλεισαν τη Ντινάμο Κιέβου, μια ιστορική ομάδα, ήταν και τυχεροί γιατί είχαν παίκτη παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι έχουν καλή νοοτροπία ως ομάδα.

Έχουν πλεονεκτήματα και αδυναμίες, όπως όλες οι ομάδες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι και να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες”.

Για το πώς θα χρησιμοποιήσει το ροτέισιον και για την ετοιμότητα του ρόστερ: “Δεν μπορώ να σας πω πώς θα είναι το ροτέισιον σε έναν μήνα. Πρέπει να βλέπεις τι προβλήματα προκύπτουν έπειτα από ένα παιχνίδι.

Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί, είναι ιώσεις, έχει να κάνει επίσης με την ποιότητα κάθε ομάδας που αντιμετωπίζουμε. Τι πλεονεκτήματα έχει. Ένα άλλο κομμάτι είναι να έχουμε φρεσκάδα, πνευματική φρεσκάδα και να πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι με ενέργεια.

Παιχνίδι με παιχνίδι πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα μας, τον αντίπαλο, το πρόγραμμα, τα ταξίδια.

Νιώθω πως το ροτέισιον είναι απαραίτητο για τις ομάδες που παίζουν σε τρεις διοργανώσεις. Το θέμα είναι η απάντηση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό.

Είμαι ένας άνθρωπος που πρέπει να είμαι ισορροπημένος, είμαι από τους λίγους που πρέπει να βλέπω τα πράγματα καθαρά.

Πάμε από παιχνίδι σε παιχνίδι, από την αρχή της προετοιμασίας, και έχω παρατηρήσει πρόοδο, μια πρόοδο που ήλπιζα να δω και το γκρουπ των παικτών είναι στον σωστό τρόπο δουλειάς.

Την Τετάρτη κάτι πήγε πολύ στραβά, αλλά είναι ένα μεγάλο μάθημα για το πώς μπορεί να δουλέψει καλύτερα το ροτέισιον”.

Για το ζήτημα του εύκολου γκολ και για το ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί ευκαιρίες αλλά λείπει η τελική πάσα, αν είναι θέμα τύχης ή αυτοπεποίθησης: “Θα μπορούσε να είναι η τύχη, είναι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι τύχη.

Κερδίσαμε την ΑΕΚ 1-0 εδώ στο τελευταίο περσινό παιχνίδι μας και είχαμε μια σπουδαία ευκαιρία στο τέλος, με τον Μαντί να στέλνει την μπάλα άουτ και σκοράραμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Μιχαηλίδη και είπαμε ότι κάναμε καλό παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Ειλικρινά το παιχνίδι που παίξαμε το Σάββατο με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο. Πρέσινγκ, αντιδράσεις, ταχύτητα στην ανάκτηση της μπάλας, ο τρόπος που δημιουργήσαμε ευκαιρίες, οι κινήσεις στα μεσοδιαστήματα. Χάσαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες, αν είχαμε σκοράρει θα λέγαμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Στο μεσοδιάστημα έχεις τρεις ευκαιρίες, βάζεις δύο γκολ και λες σπουδαίο παιχνίδι.

Υπάρχει μια τρέλα, στα όρια της παράνοιας. Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν είχαμε σκοράρει. Ίσως οι παίκτες να βάζουν περισσότερη πίεση στο να σκράρουν και αυτό δεν κάνει καλό ούτε σε αυτούς ούτε στην ομάδα.

Το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ηρεμήσουμε την κατάσταση και να έχουμε ισορροπία. Όπως είπα, με υπομονή, με ηρεμία, να κρατάμε τη νοοτροπία του να δουλεύουμε και θα αρχίσουμε να σκοράρουμε και όλα θα είναι πιο ανάλαφρα”.