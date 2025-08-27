Μ. Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη πρεμιέρα στο Eurobasket 2025 με κυρίαρχο Βαλαντσιούνας

Η Λιθουανία μπήκε με το δεξί στο EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε άνετα της Μεγάλης Βρετανίας με 94-70 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Άνετο ξεκίνημα για τη Λιθουανία στο EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας με 94-70 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Όπως γράφει το SPORT24, οι Λιθουανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Βρετανούς, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί στον όμιλο.

Η ομάδα του Κουτινάιτις πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι, με τη διαφορά να ανοίγει στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το νταμπλ-νταμπλ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε ο Αζουόλας Τουμπέλις με 17 πόντους (8/10 δίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις πρόσθεσε 12 πόντους (1/1 τρίποντο) και μοίρασε 6 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Μαργκίρις Νορμάντας με 12 πόντους.

Κορυφαίος για τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο Ακουάσι Γεμπόα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (3/8 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94