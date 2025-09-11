Μανωλάς: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Πανναξιακό μέχρι το 2026

Παίκτης του Πανναξιακού θα συνεχίσει να είναι ο Κώστας Μανωλάς, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι νησιώτες ο διεθνής Έλληνας υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Ο Πανναξιακός την περσινή σεζόν έκανε το απόλυτο μπαμ αποκτώντας τον Κώστα Μανωλά κι έναν χρόνο μετά ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα.

Όπως γράφει το SPORT24, οι νησιώτες υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με τον 35χρονο μέχρι 2026, σημειώνοντας πως ο πρώην στόπερ των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Νάπολι και Ρόμα έμεινε για να ενισχύσει την ομάδα του τόπου του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανναξιακού

“Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου στο φετινό πρωτάθλημα.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας.

Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν”.