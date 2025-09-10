Μανταντά: Τίτλοι τέλους για τον εμβληματικό τερματοφύλακα

Έχοντας διαγράψει μία πολύ μεγάλη διαδρομή με περισσότερα από 800 ματς σε συλλογικό επίπεδο και πάνω από 600 ως παίκτης της Μαρσέιγ, ο εμβληματικός Στιβ Μανταντά αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του γάντια σε ηλικία 40 ετών.

Τίτλοι τέλους για τον Στιβ Μανταντά. Ο 40χρονος γκολκίπερ έμεινε ελεύθερος την 1η Ιουλίου από την Ρεν και λίγους μήνες αργότερα πήρε μία μεγάλη και συνάμα δύσκολη απόφαση: να πει αντίο στην ασπρόμαυρη στρογγυλή Θεά έπειτα από μία σπουδαία καριέρα που κράτησε για δύο γεμάτες δεκαετίες.

Ο θρυλικός Γάλλος γκολκίπερ (γεννημένος στην Κινσάσα του Κονγκό) φόρεσε σε συλλογικό επίπεδο φανέλα της Χάβρης, της Μαρσέιγ, της Κρίσταλ Πάλας και της Ρεν, ωστόσο η ομάδα με την οποία συνδέθηκε περισσότερο ήταν η Ολιμπίκ, καθώς αγωνίστηκε για εκείνη σε 613 ματς σε όλες τις διοργανώσεις στα δύο περάσματά του από τον σύλλογο και ψηφίστηκε πέντε φορές “Τερματοφύλακας της χρονιάς” επί των ημερών του στο Βελοντρόμ.

“Χρειαζόταν να αφιερώσω χρόνο για να το αποδεχτώ, πρώτα απ’ όλα, επειδή δεν είναι εύκολο, αλλά ναι, σταματάω. Είχα μια μακρά περίοδο σκέψης επειδή έλαβα πολλά τηλεφωνήματα αλλά έλεγα όχι κάθε φορά”, τόνισε στην Equipe ο Μανταντά, με το εν λόγω μέσο να αποκαλύπτει πως τους τελευταίους μήνες αρνήθηκε προτάσεις που είχε στα χέρια του από Χάβρη, Λοριάν, Γκινγκάμπ, Μπρεστ και Μονπελιέ.

Σημειώνεται πως φόρεσε για 35 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο ενώ έγινε ο τέταρτος κατά σειρά ποδοσφαιριστής που αποχώρησε από τη δράση έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 με την εθνική Γαλλίας, έπειτα από τους Μπλεζ Ματουιντί, Αντίλ Ραμί και Ραφαέλ Βαράν.