Μαρία Σάκκαρη: Πού θα δείτε την αναμέτρηση με την Παολίνι για τον 2ο γύρο του Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την προσπάθειά της στο τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς αντιμετωπίζει την Γιασμίν Παολίνι για τον δεύτερο γύρο. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο.69) θα μονομαχήσει με την Γιασμίν Παολίνι (Νο. 7) στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 18:00 και θα είναι ο πρώτος του κεντρικού court.

Τον αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε από το NOVA Sports 6 αλλά και από το Match Center του SPORT24. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που μονομαχούν οι δύο τενίστριες, με τη Μαρία να έχει το προβάδισμα (2-1) στις μεταξύ τους μονομαχίες.

