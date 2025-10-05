Μαρούσι – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα των ερυθρολεύκων στη Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός ξεκινά από το Μαρούσι τις φετινές του υποχρεώσεις για την Stoiximan GBL και εκεί θα δείτε την αναμέτρηση.

Το πρώτο μέρος της πρεμιέρας της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να παίρνει αγχωτική νίκη επί του Κολοσσού στη Ρόδο, και Καρδίτσα και Περιστέρι να παίρνουν μεγάλες νίκες επί των “ευρωπαίων” Άρη και Πανιωνίου αντίστοιχα και πλέον τα φώτα πέφτουν πάνω από τους δύο αιωνίους.

Ο Ολυμπιακός το μεσημέρι της Κυριακής (5/10 στις 13:00) ρίχνεται στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το ενισχυμένο Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει live σχολιασμός από το Match Centre του SPORT24.