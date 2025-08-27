Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106: Με το δεξί στο Eurobasket 2025 η ομάδα του Σρούντερ

100άρα για την Γερμανία με μαγικό δεύτερο ημίχρονο και 61 πόντους από Σρούντερ, Βάγκνερ και Ομπστ.

Η Γερμανία μπήκε με το δεξί στο EuroBasket 2025, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 76-106 χάρη σε μια εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Με τους Σρούντερ, Ομπστ και Βάγκνερ να ηγούνται της επίθεσης, πετυχαίνοντας συνολικά 61 πόντους, η ομάδα του άτυχου Άλεξ Μουμπρού πήρε μια άνετη νίκη, παρά την αξιοσημείωτη απόδοση του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ για το Μαυροβούνιο.

Όπως γράφει το SPORT24, οι Μαυροβούνιοι έμειναν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως το επιμέρους 33-12 των Γερμανών στην τρίτη περίοδο «έκλεισε» κάθε αμφιβολία για τον τελικό νικητή.

Στον επόμενο αγώνα του 2ου ομίλου στο Τάμπερε, η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία (29/9, 13:30), ενώ το Μαυροβούνιο θα παίξει με την Λιθουανία τρεις ώρες αργότερα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (8/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βάγκνερ 22 (8/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Τάις 6 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 21 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Χόλατζ 2, Τίμαν 9 (1), Κράτζερ, Ομπστ 18 (5).