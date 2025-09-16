Μεντιλίμπαρ: “Θέλουμε να έχουμε τη νοοτροπία του νικητή, η Πάφος έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική”

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πάφο την Τετάρτη (17/09, 19:45, MEGA, Cosmote Sport 2 HD, LIVE MATCHCENTER SPORT24) στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 1η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Όπως γράφει το Sport24, μιλώντας την Τρίτη (16/09) στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα των νταμπλούχων με τους Κύπριους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που θέλουν να έχουν οι παίκτες του ενώ αναφέρθηκε τόσο στο βαθμό ετοιμότητας του Ροντινέι όσο και στους Ποντένσε και Ταρέμι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για την προετοιμασία του αγώνα: “Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος”.

Για το αν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές επιτυχίες έχουν αλλάξει τη νοοτροπία του Ολυμπιακού: “Αυτό θα το δούμε αύριο, όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να έχουμε τη νοοτροπία του νικητή. Θέλουμε να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν οι θεωρητικά ανίκητες ομάδες, αλλά θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό”.

Για την ενδεκάδα και αν θα είναι έτοιμος ο Ροντινέι: “Δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος. Μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε πως θα προπονηθεί. Αν προπονηθεί θα είναι έτοιμος να παίξει. Για την ενδεκάδα θα δεις αύριο”.

Για την Πάφο: “Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας”.

Για το αν σκέφτεται το σενάριο να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί-Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ: “Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση βδομάδες σε θεραπεία, πάει πολύ καλά, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως αυτοί διαθέσιμοι. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά και ελπίζουμε πως ο Ταρέμι θα έχει την ευκαιρία να μας δώσει και εκείνος”.

Για την επιστροφή του Ποντένσε και τις εμφανίσεις Ταρέμι-Ποντένσε με Πανσερραϊκό: “Μπήκαν και οι δύο σε μια στιγμή που ήταν όλα υπέρ μας και την εκμεταλλεύτηκαν”.