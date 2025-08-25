Μεντβέντεφ: Χτύπησε τη ρακέτα πάνω από 20 φορές στον πάγκο μετά τον αποκλεισμό του

Το άγριο ξέσπασμα του Ντανιίλ Μεντβέντεφ στη ρακέτα του αμέσως μετά τον αποκλεισμό του από τον Μπένζαμιν Μπόνζι στον 1ο γύρο του US Open.

Ένας ακόμα πρόωρος αποκλεισμός σε Grand Slam ήταν αρκετός για να κάνει έξαλλο τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος λίγο μετά αφότου ηττήθηκε από τον Μπένζαμιν Μπόνζι 3-2 σετ (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4) και αποχαιρέτησε το US Open από τον 1ο γύρο, ξέσπασε στη ρακέτα του.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος τενίστας μην μπορώντας να διαχειριστεί τον αποκλεισμό διέλυσε τη ρακέτα του, καθώς τη χτύπησε πάνω από 20 φορές στον πάγκο του.

Όπως γράφει το SPORT24, αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο Grand Slam που αποχαιρετά από τον 1ο γύρο, μετά το Roland Garros και το Wimbledon, ενώ και στο Australian Open είχε ηττηθεί νωρίς, από τον 2ο γύρο.