Μεταγραφές: Ο Ταμπόρδα πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με αργεντίνικα ΜΜΕ

Μέσο της Αργεντινής κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπόκα Τζούνιορς για την παραχώρηση του Βισέντε Ταμπόρδα.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με αργεντίνικο Μέσο.

Οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με την Μπόκα Τζούνιορς για την παραχώρηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού, όπως αναφέρει το ESPN της Αργεντινής, επιβεβαιώνοντας 100% τις φήμες που κυκλοφορούσαν περί οριστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ταμπόρδα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός στην Πλατένσε, με την οποία κατέκτησε το τελευταίο Απερτούρα στην Αργεντινή, έχοντας σε 15 εμφανίσεις 4 γκολ και μία ασίστ.