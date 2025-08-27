Mεταγραφές – Ολυμπιακός: Καταθέτει βελτιωμένη πρόταση για τον Μάντσα, σύμφωνα με βραζιλιάνικο ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά του για να εντάξει στο δυναμικό του τον Γκουστάβο Μάντσα, με ρεπορτάζ από την Βραζιλία να αναφέρει πως οι ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να ανεβάσουν την πρότασή τους προς την Φορταλέζα για τον 21χρονο σέντερ μπακ.

Μία από τις θέσεις που έχει αποφασίσει ο Ολυμπιακός ότι χρειάζεται ενίσχυση για τη φετινή σεζόν είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού, με τον Γκουστάβο Μάντσα να βρίσκεται πάντα στο ραντάρ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση των νταμπλούχων Ελλάδας να συνεχίζει το μπρα ντε φερ με την Φορταλέζα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ από την βραζιλιάνικη ιστοσελίδα “Diário do Nordeste“, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αυξήσει την προσφορά του προς τον βραζιλιάνικο σύλλογο για να έρθει ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του 21χρονου στόπερ.

Συγκεκριμένα, μετά από την άρνηση της Φορταλέζα να κάνει αποδεκτή την πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ την περασμένη εβδομάδα, οι ερυθρόλευκοι δέχτηκαν να ανέβουν σε ένα ποσό μεταξύ των 5 και 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τα 4,5 εκατομμύρια είναι το fix ποσό και τα υπόλοιπα να καταβάλλονται με τη μορφή μπόνους.

Την ίδια ώρα η Φορταλέζα, η οποία κατέχει το 70% των δικαιωμάτων του Μάντσα και δεσμεύεται με συμβόλαιο μαζί του μέχρι το τέλος του 2026 (ανανενώνεται αυτόματα τότε για ακόμη μία σεζόν) επιθυμεί να συνεχίσει να έχει μέρος των δικαιωμάτων του και για την ακρίβεια να κρατήσει τουλάχιστον το 20%.