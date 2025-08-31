Μεταγραφές: Στην Αθήνα ο Ταρεμί – “Ο Ολυμπιακός είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα”

Ο Μεχντί Ταρεμί έφτασε στην Αθήνα το πρωί της Κυριακής (31/8) για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/8) ο Μεχντί Ταρεμί (1,85μ.), ο οποίος έφτασε στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν 2 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ για να αποκτήσουν τον πολύπειρο Ιρανό φορ.

Με τη σειρά του ο Ταρεμί θα υπογράψει διετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες με απολαβές που θα ξεπερνούν ετησίως τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώσεις:

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό: “Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ότι είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα”.

Για το τι γνωρίζει για τον κόσμο του Ολυμπιακού: “Ο Ολυμπιακός είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλούς οπαδούς, πολύ θερμούς, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα τους γνωρίσω”.

Για το ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει μία από τις καλύτερες επιθετικές τριάδες, τον ίδιο, τον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ: “Είμαστε συμπαίκτες, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε, οπότε θα κάνουμε τα πάντα. Είμαστε συμπαίκτες, είμαστε ομάδα”.

Το who-is-who του Ταρεμί

Ο Ταρεμί είχε συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και προέρχεται από μια σεζόν με 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σε 1.887 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Ιράν, με την οποία έχει πετύχει 56 γκολ σε 94 συμμετοχές. Η χρηματιστηριακή αξία του Ταρεμί ανέρχεται στα 3.500.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Στην Ίντερ μεταπήδησε το περασμένο καλοκαίρι από την Πόρτο ως ελεύθερος, έπειτα από μια τετραετία στο Ντραγκάο με απολογισμό 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες.