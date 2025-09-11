Μήτογλου: “Να δημιουργήσουμε αναμνήσεις στα μικρότερα παιδιά, εγώ και ο Αταμάν θα μιλήσουμε στο γήπεδο”

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου μετά την προτελευταία προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας πριν τη “μάχη” με την Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προτελευταία προπόνησή της πριν από τον ιστορικό αγώνα με την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο Ντίνος Μήτογλου, σύμφωνα με το SPORT 24, μίλησε στα ελληνικά Μέσα και αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν, στο πώς προσεγγίζει η “γαλανόλευκη” το κομβικό παιχνίδι με τους γείτονες και στο τι θυμάται από το 2005, όταν η Επίσημη Αγαπημένη κατέκτησε για τελευταία φορά το χρυσό στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου

Για το πώς προσεγγίζει η Εθνική τον ημιτελικό με την Τουρκία: “Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τους Τούρκους, προφανώς γιατί έχω κάποιους συμπαίκτες και ξέρουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία. Θέλει πάρα πολλή προσοχή. Έχουν τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό scouting και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα”.

Για το πόσο διαφορετική είναι η συνθήκη να παίζει κόντρα στον Αταμάν σε επίπεδο εθνικών ομάδων: “Σίγουρα συνεργαζόμαστε στις ομάδες μας, αλλά ο καθένας θέλει να κερδίσει για λογαριασμό της χώρας του. Είναι ένα ματς με πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς ξέρει πολύ καλά εμάς, όπως τον γνωρίζουμε και εμείς. Ξεκάθαρα θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και το ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος”.

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν από την αναμέτρηση: “Τίποτα δεν θα του πω. Θα μιλήσουμε και οι δύο στο γήπεδο θεωρώ”.

Για το εάν ο αγώνας με την Τουρκία είναι μέσα στα Top-5 της καριέρας του: “Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό ματς, αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να τα παίζεις. Είμαστε ευλογημένοι που εκπροσωπούμε τη χώρα μας και βρισκόμαστε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ και έχουμε τη νίκη στο μυαλό μας”.

Για το εάν θυμάται το EuroBasket του 2005 και το παιχνίδι με τη Γαλλία: “Φυσικά, πήγαινα σχολείο τότε. Θυμάμαι με τους συμμαθητές μου να φωνάζουν “το έβαλε, το έβαλε”. Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου για μία ζωή. Δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για παιδική ηλικία. Είναι στιγμές που σου μένουν και θέλεις να ξεκινήσεις να παίζεις μπάσκετ, ώστε να δημιουργήσουμε το όνειρό μας και να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρότερα παιδιά”.

Για το πως συνέβη και η ομάδα είναι “πιο απελευθερωμένη” που δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης: “Συνέβη με τα συνεχή παιχνίδια, με τις προπονήσεις, κάθε ημέρα που βρισκόμαστε μαζί η χημεία μας είναι όλο και καλύτερη. Όποτε παίζεις παιχνίδια παρουσιάζεις μία συνεχή βελτίωση και ταυτόχρονα ξέρουμε πώς να παίξουμε ο ένας τον άλλον, τα υπέρ του και τα κατά του”.

Για το εάν έχουν κάποια εικόνα πόσοι φίλαθλοι της Εθνικής θα είναι στο ματς με την Τουρκία: “Ευχαριστούμε τους “Πελαργούς” και όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει στα μέχρι τώρα παιχνίδια και είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε παραπάνω κόσμο στα επόμενα ματς και ειδικά με την Τουρκία, γιατί θέλουμε την υποστήριξή τους. Είμαστε επαγγελματίες παίκτες, που σημαίνει ότι έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εκτός έδρας, σε ξένες έδρες. Ας πούμε στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πολλούς Λιθουανούς. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, αλλά δεν μας επηρέασε αυτό. Περιμένουμε το αύριο, που θα είναι επίσης ένας δύσκολος αγώνας”.