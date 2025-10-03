Μονακό – Dubai BC 103-81: Ξέσπασαν για την πρώτη νίκη στη σεζόν οι Μονεγάσκοι

Εντυπωσιακή η Μονακό, νίκησε με άνεση τη Dubai BC (103-81) στη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Λίγες ημέρες μετά από την εντός έδρας ήττα από τη Ζάλγκιρις, η Μονακό στάθηκε ξανά στα πόδια της και το βράδυ της Παρασκευής (3/10) νίκησε εύκολα τη Dubai BC (103-81).

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πάτησε το γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο (29-13) και δεν έδωσε δικαιώματα στην νεοφώτιστη στη EuroLeague ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που σε μία εβδομάδα θα έρθει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Νίκολα Μίροτιτς έκανε το μεγάλο ματς που χρειαζόταν και από εκεί και πέρα είχε πολλούς συμπαραστάτες. Από τον Μάικ Τζέιμς μέχρι τον Ντάνιελ Τάις κι από τον Κεβάριους Χέιζ μέχρι τον Άλφα Ντιάλο, με τον Σπανούλη να βλέπει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο τρίποντο και εντυπωσιακή αναλογία ασίστ/λαθών.

Άντεξε μέχρι το ημίχρονο η Dubai BC, με τον Φιόντου Καμπενγκέλε να κάνει σπουδαία δουλειά στο πρώτο μέρος, αλλά την ομάδα του να μένει από δυνάμεις και να είναι ακραία αναποτελεσματική στην άμυνα στο δεύτερο.