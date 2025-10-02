Μονακό – Μαντσεστερ Σίτι 2-2: Οι μαχητικοί Μονεγάσκοι “έκλεψαν” τον βαθμό στο 90′

Η Μάντσεστερ Σίτι άφησε δύο βαθμούς στο Μονακό, αφού οι αξιόμαχοι γηπεδούχοι κατάφεραν και ισοφάρισαν σε 2-2 στο 90ο λεπτό. Στους 4 βαθμούς οι Άγγλοι, πρώτος βαθμός για τους Μονεγάσκους μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Οι Πολίτες, όπως γράφει το SPORT24, προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 1-2 έπειτα από δύο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ και προσπάθησαν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους στο δεύτερο μέρος.

Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και ανταμείφθηκαν στο 90ο λεπτό, όταν με την παρέμβαση του VAR κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Νίκο Γκονθάλεθ στο πρόσωπο του Ντάιερ, με τον Άγγλο στόπερ να νικάει τον Ντοναρούμα και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Το ματς

Τα αναγνωριστικά πρώτα 10 λεπτά όπου οι δύο ομάδες δεν απείλησαν σχεδόν καθόλου, ακολούθησε ένα πολύ έντονο δεκάλεπτο.

Στο 15′ ο Κβάρντιολ αποφάσισε να διαταράξει την ηρεμία με την οποία κυλούσε το παιχνίδι, κόβοντας με μία καταπληκτική λόμπα την άμυνα της Μονακό στη μέση. Ο Χάλαντ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και με εκπληκτική εκτέλεση “κρέμασε” τον Κεν για το 0-1 της Σίτι.

Το 0-1 της Σίτι με τον Χάλαντ

Δεν πρόλαβαν να πανηγυρίσουν οι φιλοξενούμενοι και η Μονακό έφερε το παιχνίδι στα ίσα τρία λεπτά αργότερα. Ο Τέζε βρέθηκε με την μπάλα έξω από την περιοχή των Άγγλων και εκτέλεσε άψογα στο δεξί παράθυρο του Ντοναρούμα, χωρίς να αφήσει καμία ελπίδα αντίδρασης στον Ιταλό κίπερ.

Η ισοφάριση της Μονακό με γκολάρα του Τέζε

Στο 33′ οι Πολίτες έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα με τον Φόντεν να εκτελεί με δύναμη από πλεονεκτική θέση εντός περιοχής και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Κεν.

Όλα έδειχναν πως οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το 1-1 όμως τόσο ο Ο’Ράιλι όσο και ο Χάλαντ είχαν άλλη άποψη. Ο νεαρός Άγγλος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Νορβηγός στράικερ πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και κέρδισε κατά κράτος την άμυνα της Μονακό. Η κεφαλιά ήταν ιδανική χωρίς να αφήνει περιθώρια στον Κεν.

Το δεύτερο γκολ του Χάλαντ και της Σίτι

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες. Οι Μονεγάσκοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις για να ισοφαρίσουν, ενώ οι παίκτες του Γκουαρντιόλα πέρασαν σε μία λογική διαχείρισης και υπομονής.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απειλήσουν πρώτα στο 54′ με τον Μπαλόγκουν και στο 59′ με τον Ακλιούς, αλλά ο Ντοναρουμά αρνήθηκε και τις δύο φορές το γκολ.

Όπως χτύπησε η Σίτι στο τέλος του πρώτου μέρους, έτσι απάντησε η Μονακό στη λήξη του ματς.

Οι Μονεγάσκοι κέρδισαν πέναλτι στο 90′ έπειτα από παρέμβαση του VAR για επικίνδυνη προβολή του Νίκο Γκονθάλεθ στο πρόσωπο του Ντάιερ. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ντοναρούμα ισοφαρίζοντας το παιχνίδι.

Κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι της ισοφάρισης ο Ντάιερ

Το τελικό 2-2 μοιάζει δίκαιο αποτέλεσμα αφού οι γηπεδούχοι έψαξαν σε όλο το δεύτερο μέρος την ισοφάριση και η Σίτι δεν μπόρεσε να τελειώσει το ματς με ένα τρίτο γκολ.

Οι ενδεκάδες

Μονακό: Κεν, Κέρερ, Ντάιερ, Σαλισού, Βάντερσον, Τεζέ, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Αλιούς, Φάτι, Μπαλογκούν

Σίτι: Ντοναρούμα, Στόουνς, Ρούμπεν Ντίαζ, Κβάρντιολ, Ο’ Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Ρέιντερς, Ντοκού, Χάαλαντ

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Καϊράτ – Ρεάλ 0-5

Αταλάντα – Μπριζ 2-1

Ατλέτικο – Άιντραχτ 5-1

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Ίντερ – Σλάβια 3-0

Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Πάφος – Μπάγερν 1-5

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ 0-4

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Ντόρτμουντ – Αθλέτικ 4-1

Νάπολι – Σπόρτινγκ 2-1

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους 2-2

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1