Μουντιάλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αλλαγή έδρας αγώνων από τις “επικίνδυνες” πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου από το Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι θα μετακινούσε αγώνες του Μουντιάλ 2026 από πόλεις που θεωρούνται έστω και λίγο επικίνδυνες.

Το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό πλησιάζει και ήδη η FIFA έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για τη διοργάνωση του τουρνουά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου πρότεινε την αλλαγή έδρας από κάποιες πόλεις που θεωρούνται “μη ασφαλείς”.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως γράφει το SPORT24, εγγυήθηκε ότι η διεξαγωγή του τουρνουά θα είναι πολύ ασφαλής και ότι θα παρενέβαινε στην επιλογή των πόλεων για τη διεξαγωγή του τουρνουά. Αμέσως του τέθηκε ερώτηση για το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα διεξαχθούν έξι παιχνίδια και οι συγκεκριμένες πόλεις έχουν αντισταθεί στην πολιτική του Τραμπ αναφορικά με το μεταναστευτικό και κατέληξε λέγοντας τι θα κάνει αν οι πόλεις δεν συνεργαστούν με τη διοίκηση για το Μουντιάλ.

“Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε σίγουροι ότι οι αγώνες θα είναι ασφαλείς. Διοικούνται από ριζοσπαστικά αριστετούς τρελούς που δεν ξέρουν τι κάνουν“.

Πλην των Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο, οι άλλες πόλεις που έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν παιχνίδια για το Μουντιάλ είναι οι: Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Λος Άντζελες, Κάνσας Σίτι, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια.

Οι άλλες πόλεις από Μεξικό και Καναδά είναι: Μέξικο Σίτι, Γουαδαλαχάρα, Μοντερέι, Βανκούβερ και Τορόντο.