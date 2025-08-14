Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Πρώτη ήττα στα φιλικά για τους ερυθρόλευκους

Η Νάπολι έδειξε στον Ολυμπιακό τι θα συναντήσει στη League Phase του Champions League, τον νίκησε με 2-1 στην Ιταλία και τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στα φετινά καλοκαιρινά.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν κι η ήττα για τον Ολυμπιακό, καθώς μέχρι πριν από την έναρξη του σπουδαίου αγώνα με τη Νάπολι μετρούσε έξι νίκες και μία ισοπαλία στα καλοκαιρινά του φιλικά.

Όπως γράφει το SPORT24, οι “ερυθρόλευκοι” κοίταξαν στα μάτια σε μεγάλα διαστήματα του ματς την πρωταθλήτρια Ιταλίας, όμως κάποια λάθη και η ποιότητα των παικτών των “παρτενοπέι” διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 σε μία αναμέτρηση με… άρωμα Champions League.

Οι Πολιτάνο με πανέμορφη εκτέλεση στο 16′ και ο Λούκα με κοντινή προβολή στο 53′ σημείωσαν τα τέρματα των τυπικά γηπεδούχων, με τον Τσικίνιο να μειώνει στο 90′ με ωραία λόμπα εκτός περιοχής.

Το επόμενο και τελευταίο φιλικό των νταμπλούχων Ελλάδας είναι απέναντι στη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ, το βράδυ του Σαββάτου (16/08, 21:30).