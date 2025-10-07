NBA: Οι Μπακς νίκησαν τους Χιτ στο πρώτο τεστ ενόψει της νέας σεζόν, δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 103-93 των Μαϊάμι Χιτ στο πρώτο τεστ της preseason του NBA.

Η preseason του NBA έχει ξεκινήσει και οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν το πρώτο τους φιλικό τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως γράφει το Sport24, τα“ελάφια” επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 103-93, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αντίθετα, ο Θανάσης πάτησε παρκέ για 5 λεπτά (1 ριμπάουντ, 1 ασίστ), επιστρέφοντας στην δράση με τους Μιλγουόκι Μπακς για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς ήταν ο Πιτ Νανς με 15 πόντους (4/7 τρίποντα). Ο Γκάρι Τρεντ σκόραρε 11 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ράιαν Ρόλινς και Κέβιν Πόρτερ με 10 πόντους έκαστος.

Από το Μαϊάμι ξεχώρισε ο Γουέαρ με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ισάριθμους πόντους προσέθεσε ο Νόρμαν Πάουελ.