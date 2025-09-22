Νικ Καλάθης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι κλόουν, ένας από εμάς

Επική ατάκα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είπε ο Νικ Καλάθης.

Ο Νικ Καλάθης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast EURO INSIDERS και, μεταξύ άλλων, μίλησε για το πώς αισθάνεται όταν αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας, αλλά και για τη συνύπαρξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όσα ανέφερε επί του θέματος:

“Αυτή τη στιγμή νιώθω Έλληνας. Νιώθω ότι είμαι 100% Έλληνας, ξέρεις, όταν φοράω αυτή τη φανέλα, γιατί νιώθω ότι έχω αφιερώσει χρόνο, ιδρώτα και αίμα κάθε καλοκαίρι. Παίζω με αυτούς τους τύπους. Και νομίζω ότι οι άλλοι, οι Έλληνες, ας πούμε, το ξέρουν αυτό, με σέβονται αρκετά για να πουν ότι είμαι Έλληνας. Eίναι τιμή μου να φοράω τη φανέλα. Και νιώθω ευλογημένος. Nιώθω ότι τη φοράω για τον παππού μου, καταλαβαίνεις;

Δεν το κάνω μόνο για να περάσω το καλοκαίρι μου παίζοντας με τον Γιάννη, ξέρεις. Είναι καταπληκτικός. Είναι υπέροχος τύπος. Ακόμα καλύτερος εκτός γηπέδου, αλλά δουλεύει κάθε μέρα. Και δεν θα περίμενες από αυτόν που είναι, ας πούμε, ένας από τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, να συμπεριφέρεται έτσι. Ξέρεις, είναι ένας κλόουν. Είναι ένας από εμάς.

Είναι ξεκαρδιστικός και είναι υπέροχο να παίζεις μαζί του. Και ξέρεις, δεν είναι, πώς να το πω, γεμάτος εγωισμό. Ας πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που λένε «δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου». Είναι ο πρώτος που τρώει McDonald’s ή λέει «Έι, Νικ, πήγαινε να κάνεις θεραπεία με τους ανθρώπους από το Μπακς, εντάξει; Θα περιμένω». Τέτοια πράγματα”.