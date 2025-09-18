Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-2: Οι μπλαουγκράνα άλωσαν το Σεντ Τζέιμς Παρκ

Με τον Μάρκους Ράσφορντ να χτυπά δύο φορές, η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από το Σεντ Τζέιμς Παρκ επί της Νιουκάστλ και μπήκε με νίκη στη League Phase του Champions League. Μείωσε ο Γκόρντον στο 90′ για τις καρακάξες.

Νικηφόρα πρεμιέρα με υπογραφή Ράσφορντ για την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ράσφορντ, όπως αναφέρει το SPORT 24, άνοιξε το σκορ για τους μπλαουγκράνα στο 58′. Ο Κουντέ έβγαλε τη σέντρα με το αριστερό από δεξιά και ο Άγγλος πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής για το 0-1.

Ο Ράσφορντ έβαλε στέρεα θεμέλια νίκης για την Μπαρτσελόνα, σκοράροντας στο 67′ για το 2-0. Ο Άγγλος φορ σούταρε με δύναμη με το δεξί έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής νικώντας τον Πόουπ.

Η Νιούκαστλ μπόρεσε να μειώσει σε 2-1 με τον Γκόρντον στο 90′. Ο Γκιμαράες έπαιξε κάθετα για τον Μέρφι, εκείνος γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Άγγλος πετάχτηκε στην περιοχή και πλάσαρε με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Εν τέλει όμως η Μπαρτσελόνα διαχειρίστηκε τα επτά λεπτά των καθυστερήσεων και έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Νιούκαστλ.

Πλέον, η Νιούκαστλ στρέφει την προσοχή της στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (01/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Από την άλλη μεριά, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν (01/10, 22:00) πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική (21/10, 19:45).