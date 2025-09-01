Ντέσερς: “Ήρθα γιατί είδα με τα μάτια μου τι αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός”

Το SPORT24 υποδέχθηκε τον νέο φορ του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, στο “Ελ. Βενιζέλος”. Οι πρώτες δηλώσεις από τον Νιγηριανό στράικερ.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος παρά το προχωρημένο της ώρας εμφανίστηκε ο Σίριλ Ντέσερς στην αίθουσα αφίξεων του “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Ο Νιγηριανός στράικερ έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Το SPORT24, μετά την άφιξη του Βισέντε Ταμπόρδα, ήταν εκεί και για τον νέο φορ του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό: “Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει“.

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο “Καραϊσκάκης”: “Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη”

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους: “Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνω πολύ“.