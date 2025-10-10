Ντόντσιτς για την πιο δύσκολη έδρα: “Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν άκουγα τον συμπαίκτη μου”

Σε μια απολαυστική συνέντευξη ο Λούκα Ντόντσιτς δοκίμασε καυτερές φτερούγες κοτόπουλο και μεταξύ άλλων μίλησε για τα χρόνια του στη Ρεάλ Μαδρίτης και το πιο εκρηκτικό γήπεδο που έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Hot Ones, όπου οι καλεσμένοι απαντούν σε ερωτήσεις ενώ δοκιμάζουν τα πιο καυτερά τσίλι του κόσμου.

Μέσα στη διάρκεια της συνέντευξης, όπως γράφει το SPORT24, ο Ντόντσιτς ρωτήθηκε για τα χρόνια του στη Ρεάλ Μαδρίτης και για το πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα σε σύγκριση με το ΝΒΑ.

Ο ίδιος στάθηκε στον φανατισμό και το πάθος των Ευρωπαίων φιλάθλων, λέγοντας πως η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο “ζωντανή” και έντονη απ’ ό,τι στην Αμερική ιδίως σε χώρες όπως η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία.

Όταν ρωτήθηκε ποια έδρα του είχε μείνει περισσότερο αξέχαστη, δεν δίστασε να απαντήσει, η Αθήνα και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

“Ήταν στα πλέι οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα”, θυμήθηκε χαρακτηριστικά. “Από την τόση φασαρία δεν μπορούσα να ακούσω τον συμπαίκτη μου από δίπλα. Και αρχίσαμε να χάνουμε το παιχνίδι 20-0. Εκεί η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο έντονη.”

Δείτε όλη τη συνέντευξη: