Ο Φερνάντο Σάντος απέρριψε την Αλ Αχλί και είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού

Η προπονητολογία συνεχίζεται στον Παναθηναϊκό με τους Πορτογάλους να γράφουν για ενδιαφέρον των πρασίνων προς τον πρώην προπονητή της Εθνικής, Φερνάντο Σάντος.

Ο Χρήστος Κόντης έχει κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Ρουί Βιτόρια. Ο Έλληνας προπονητής έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού και οι πράσινοι αναζητούν τον επόμενο.

Σύμφωνα με το SPORT24, πέρα από τ’ όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, μεταξύ άλλων, προέκυψε και αυτό του Φερνάντο Σάντος ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.

Συγκεκριμένα η Record είναι αυτή που γράφει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά στις προτιμήσεις του τον 70χρονο, ενώ σύμφωνα με το πορτογαλικό ρεπορτάζ οι πράσινοι δεν επηρεάζονται από τις πρόσφατες του πρώην εκλέκτορα της Εθνικής με τις Μπεσίκτας, Πολωνία και Αζερμπαϊτζάν.

Παράλληλα, οι συμπατριώτες του Σάντος υποστηρίζουν πως πρόσφατα ο πολύπειρος τεχνικός αρνήθηκε προσφορά από την Αλ Αχλί της Αιγύπτου.