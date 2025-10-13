Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε με double-double και νίκη για τους Μπακς

Το πρώτο του παιχνίδι μετά το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Μπακς επί των Μπουλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανεμφανίστηκε με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, μετά την κατάκτηση του EuroBasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας, και συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει: με ουσιαστική παρουσία και νικηφόρο αποτέλεσμα για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς.

Στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, οι Μπακς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 121-127 στο United Center, δείχνοντας θετικά σημάδια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για 21 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 13 πόντους (6/10 δίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς στο ρόστερ.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε και μία σκηνή κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ, όταν ο Αντετοκούνμπο πήρε το πινακάκι από τον Ντοκ Ρίβερς και έδειξε ο ίδιος ένα σύστημα στον Μάιλς Τέρνερ, κίνηση που προκάλεσε αίσθηση και έγινε άμεσα viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην αρχική πεντάδα ξεκίνησαν, πέραν του Αντετοκούνμπο, οι Κέβιν Πόρτερ, Γκάρι Τρεντ, Έι Τζέι Γκριν και Μάιλς Τέρνερ, με τον τελευταίο -τη σημαντικότερη καλοκαιρινή προσθήκh- να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 19 πόντους. Άλλους 19 πρόσθεσε από τον πάγκο ο Κάιλ Κούζμα, δίνοντας βάθος στο rotation.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του Μιλγουόκι, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο φιλικό με τους Μπουλς.