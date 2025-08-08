Ο Γκουστάβο Μάνσα είναι ο Βραζιλιάνος στόπερ που θέλει ο Ολυμπιακός

Και το όνομα αυτού Γκουστάβο Μάνσα. Ο Ολυμπιακός έχει απλώσει τα δίχτυα του και στη βραζιλιάνικη αγορά και κινείται για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ, που θυμίζει έντονα τον Κάρμο.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ποδοσφαιριστών που θα ενσωματωθούν στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν όψει μίας απαιτητικής χρονιάς, όπου οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αγωνιστούν στη League Phase του Champions League.

Μία από τις θέσεις που θέλουν να καλύψουν οι ερυθρόλευκοι είναι αυτή του στόπερ. Στο SPORT24 διαβάσατε από χθες ότι ο Ολυμπιακός έχει απλώσει τα δίχτυα του στη Βραζιλία, προκειμένου να βρει τον διάδοχο του Κάρμο, που θα πλαισιώσει την τετράδα Ρέτσου, Πιρόλα, Μπιανκόν και Καλογερόπουλου

Ο Βραζιλιάνος στόπερ λοιπόν, που ενδιαφέρει έντονα τον Ολυμπιακό είναι ο Γκουστάβο Μάνσα. Πρόκειται για αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ύψους 1.90 μ. Το κορμί του και το στιλ του μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του Κάρμο και τα χαρακτηριστικά του φαίνεται πως συμπληρώνουν άριστα το παζλ των στόπερ στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ο Μάνσα αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Παλμέιρας, η οποία όμως δεν εκτίμησε το ταλέντο του και δεν του έδωσε ευκαιρία στην πρώτη ομάδα. Αντ’ αυτού τον παραχώρησε στη Φορταλέζα, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το τέλος του 2026.

Την τρέχουσα σεζόν, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία, έχει αγωνιστεί 11 φορές βασικός με τη Φορταλέζα στη Serie A, σε σύνολο 17 αγώνων. Παρότι είναι πολύ ψηλός, έχει δουλεμένη τεχνική κατάρτιση και τοποθετείται πολύ καλά στο χώρο.

Η περίπτωση Μάνσα, θυμίζει αρκετά αυτή του Σιπιόνι και υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει φιλοσοφία στις μεταγραφές του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να κάνει δουλειές με κλαμπ της Λατινικής Αμερικής, ανιχνεύοντας ταλέντα, που έχουν σπουδαία προοπτική και μεγάλη μεταπωλητική αξία.