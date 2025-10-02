Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Παπανικολάου, που έφτασε στις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις.

Ιστορικό βράδυ αυτό της Πέμπτης (2/10) για τον Κώστα Παπανικολάου που, μετά την παρουσία του στο ματς της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, έφτασε τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις και προσπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Μια ακόμη «ερυθρόλευκη» κορυφή κατέκτησε ο αρχηγός μας!

Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747 και πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» -με την αποψινή 02/10/25 αναμέτρηση- μέτρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ: