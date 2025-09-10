Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το γκολ απέναντι στην Ουγγαρία ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας τα 39 γκολ και ισοφαρίζοντας τον Κάρλος Ρουίς.

Για άλλο ένα βράδυ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είχε ραντεβού με τα ρεκόρ και, εκτός από τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Ουγγαρίας με 3-2, πανηγύρισε το 39ο γκολ του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό το γκολ έφερε τον Πορτογάλο σταρ στην κορυφή των σκόρερ στη φάση των προκριματικών, όπως γράφει το SPORT24 εκεί όπου βρίσκεται μαζί με τον Κάρλος Ρούις.

Ωστόσο, η Πορτογαλία έχει μπροστά της ακόμα τέσσερα παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθεί η προκριματική φάση, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ρονάλντο έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτό το ρεκόρ, μένοντας μόνος του στην 1η πρώτη θέση της λίστας.