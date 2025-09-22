Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα για τη θέση του playmaker όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή BIG 4 by Betsson. Ποιος είναι ο Γάλλος διεθνής που ενδιαφέρει έντονα τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός αναζητά στην αγορά για playmaker και όπως ανέφερε ο Σπύρος Καβαλιεράτος, στην εκπομπή BIG 4 by Betsson οι ερυθρόλευκοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα.

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι με την Παρτίζαν και έχει εμπειρία από τη EuroLeague. Αναλυτικά, έπαιξε σε 21 παιχνίδια, έχοντας 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο, 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Νιλικίνα είναι ένας κλασικός playmaker, έχει ύψος 1.94μ. και φημίζεται κυρίως για το αμυντικό του παιχνίδι και όχι για την ευχέρειά του στο να σκοράρει. Είναι δηλαδή ένας κλασικός defensive stopper και φυσικά γνωρίζει άριστα τον Εβάν Φουρνιέ από την κοινή τους παρουσία στην εθνική Γαλλίας, με την οποία έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019.

Ο Γάλλος άσος έχει μέγεθος για να μαρκάρει από το “1” ως το “3”, μπορεί να τρέξει καλά το γήπεδο, αλλά δεν είναι αξιόπιστος σουτέρ. Το 2017 είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του draft στο Νο8 από τους Νικς. Στη Νέα Υόρκη αγωνίστηκε μέχρι το 2021, ακολούθησε η θητεία του στους Μάβερικς και εν συνεχεία στους Χόρνετς, πριν επιλέξει τον δρόμο της Ευρώπης. Σε συνολικά 321 ματς NBA με Νέα Υόρκη, Ντάλας και Σάρλοτ, ο Νιλικίνα είχε 4.8 πόντους κατά μέσο όρο και 2.2 ασίστ.

Όπως εξήγησε ο Σπύρος Καβαλιεράτος, ο Νιλικίνα είναι επιλογή Μπαρτζώκα, καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό του τεχνικού του Ολυμπιακού, δεν χρειαζόταν αυτή τη στιγμή έναν γκαρντ με χαρακτηριστικά σκόρερ, αλλά ένα “κοντό”, που μπορεί να δώσει αθλητικότητα και να ενταχθεί άμεσα στο ερυθρόλευκο πλάνο, δεδομένου ότι έχει πίσω του μία χρονιά στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό θα δουν πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τον Κίναν Έβανς και τον τραυματισμό του, αλλά και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ο Σέιμπεν Λι στα “θέλω” του Γιώργου Μπαρτζώκα, για να δουν αν θα χρειαστούν έναν επιπλέον γκαρντ.