Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος έδωσε τα χέρια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Λευκός καπνός βγήκε στις συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Γιακουμάκη και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια. Από την πλευρά του Δικεφάλου επιβεβαιώνεται η προφορική συμφωνία τόσο με τον Έλληνα διεθνή όσο και με την Κρουζ Αζούλ και πλέον απομένουν κάποια τυπικά ζητήματα για να γίνει επίσημη η μετακίνηση.

Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός (1,85μ.) αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας είτε την Τρίτη (12/08) είτε την Τετάρτη (13/08) ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του και να πιάσει δουλειά με τους μελανόλευκους.

Όπως γράφει το SPORT24, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει ως ενοίκιο στην Κρουζ Αζούλ δύο εκατομμύρια ευρώ για να έρθει ο Γιακουμάκης να αγωνιστεί στην Ελλάδα και παράλληλα θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το συμβόλαιο του Κρητικού άσου, που ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Εν ολίγοις, ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την πρώτη χρονιά του Γιακουμάκη στην Τούμπα, τη στιγμή μάλιστα που ο παίκτης χάρισε πάνω από 800.000 ευρώ στην Κρουζ Αζούλ από το τρέχον συμβόλαιό του.

Από εκεί και πέρα, στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, η οποία ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική. Αυτή η οψιόν ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο Γιακουμάκης προπονούνταν κανονικά με την Κρουζ Αζούλ, παρότι δεν έχει αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν του 2025, κάνοντας την τελευταία του εμφάνιση την 1η Ιουνίου στον τελικό του Champions League του Concacaf. Ο Κρητικός φορ είχε παίξει 23 λεπτά στον θρίαμβο της Κρουζ Αζούλ με 5-0 επί των Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Από τότε που ο Γιακουμάκης μετακόμισε στο Μεξικό έχει σκοράρει εννέα γκολ και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 40 εμφανίσεις. Το τελευταίο του γκολ ήρθε στις 31 Ιανουαρίου στη νίκη με 2-3 επί της Τιχουάνα για την 5η αγωνιστική της Κλαουζούρα του 2025.

Τα νούμερα του Γιακουμάκη τα τελευταία πέντε χρόνια

Σεζόν 2024-25

36 συμ. – 9 γκολ – 7 ασίστ

Σεζόν 2023-24

15 συμ. – 5 γκολ – 4 ασίστ

Σεζόν 2022-23

60 συμ. – 28 γκολ – 3 ασίστ

Σεζόν 2021-22

29 συμ. – 17 γκολ – 1 ασίστ

Σεζόν 2020-21