Ο Τζέισον Τέιτουμ επέστρεψε στο γήπεδο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του

Ο Τζέισον Τέιτουμ ξεκίνησε τις προπονήσεις 4,5 μήνες αφότου υπέστη ρήξη αχιλλείου. Δείτε τα πλάνα με τον σταρ των Σέλτικς στο γήπεδο.

Ο Τζέισον Τέιτουμ πάτησε ξανά παρκέ, 19,5 εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Game 4 των ημιτελικών με τους Νικς.

Όπως γράφει το SPORT24, ο σταρ των Σέλτικς έκανε τρέξιμο και ασκήσεις με μπάλα, δείχνοντας ότι αφήνει πίσω του τη ρήξη αχιλλείου τένοντα.

«Είμαι σκουριασμένος, αλλά οι πιο φωτεινές μέρες είναι μπροστά. Έκανα την τρίτη μου προπόνηση, είμαι ξανά πίσω», είπε σε vlog στο YouTube, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη. Στόχος του, η πλήρης επιστροφή για να βοηθήσει τη Βοστώνη.