Ο Τζόλης με δύο ασίστ σε επτά λεπτά “σίγησε” το Ibrox για την ονειρική αρχή της Μπριζ κόντρα στη Ρέιντζερς

Ο Χρήστος Τζόλης είχε δύο ασίστ σε επτά λεπτά στο ονειρικό ξεκίνημα της Μπριζ στο Ibrox απέναντι στη Ρέιντζερς.

Ονειρική αρχή για την Κλαμπ Μπριζ, ονειρική αρχή και για τον Χρήστο Τζόλη στα playoffs του UEFA Champions League της σεζόν 2025/26. Η ατμόσφαιρα στο Ibrox ήταν θορυβώδης, ως συνήθως, σε εντός έδρας αγώνα της Ρέιντζερς, όμως ο Έλληνας διεθνής μοίρασε δύο γκολ στους συμπαίκτες του και σίγησε την εμβληματική έδρα των Σκωτσέζων.

Αρχικά στο 3′ του αγώνα, ο Τζόλης έκανε τη μακρινή μπαλιά πίσω από το κέντρο, ο Ρομέο Φέρμαντ αξιοποίησε την σύγχυση της άμυνας της Ρέιντζερς και “έσκαψε” την μπάλα με άψογο πλασέ για το 0-1.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το εξτρέμ της Μπριζ “ξαναχτύπησε” τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού στο 7′ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σπίλερς εκτέλεσε στην κίνηση με δεξί σουτ για το 0-2 και το ιδανικό ξεκίνημα των Βέλγων. Επτά λεπτά, δύο ασίστ για τον Τζόλη, που υπέγραψε την εκρηκτική αρχή της ομάδας του στο Ibrox.