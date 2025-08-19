Ο Τζόλης με δύο ασίστ σε επτά λεπτά “σίγησε” το Ibrox για την ονειρική αρχή της Μπριζ κόντρα στη Ρέιντζερς

Ο Τζόλης με δύο ασίστ σε επτά λεπτά “σίγησε” το Ibrox για την ονειρική αρχή της Μπριζ κόντρα στη ΡέιντζερςΔιαβάζεται σε 1'
Ο Χρήστος Τζόλης είχε δύο ασίστ σε επτά λεπτά στο ονειρικό ξεκίνημα της Μπριζ στο Ibrox απέναντι στη Ρέιντζερς.
- 19 Αυγούστου 2025 22:47
Ονειρική αρχή για την Κλαμπ Μπριζ, ονειρική αρχή και για τον Χρήστο Τζόλη στα playoffs του UEFA Champions League της σεζόν 2025/26. Η ατμόσφαιρα στο Ibrox ήταν θορυβώδης, ως συνήθως, σε εντός έδρας αγώνα της Ρέιντζερς, όμως ο Έλληνας διεθνής μοίρασε δύο γκολ στους συμπαίκτες του και σίγησε την εμβληματική έδρα των Σκωτσέζων.
Αρχικά στο 3′ του αγώνα, ο Τζόλης έκανε τη μακρινή μπαλιά πίσω από το κέντρο, ο Ρομέο Φέρμαντ αξιοποίησε την σύγχυση της άμυνας της Ρέιντζερς και “έσκαψε” την μπάλα με άψογο πλασέ για το 0-1.
Όπως αναφέρει το SPORT24, το εξτρέμ της Μπριζ “ξαναχτύπησε” τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού στο 7′ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σπίλερς εκτέλεσε στην κίνηση με δεξί σουτ για το 0-2 και το ιδανικό ξεκίνημα των Βέλγων. Επτά λεπτά, δύο ασίστ για τον Τζόλη, που υπέγραψε την εκρηκτική αρχή της ομάδας του στο Ibrox.