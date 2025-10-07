Ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα γήπεδα

Τέλος σε μια σπουδαία καριέρα βάζει ο Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος θα αποσυρθεί μετά τη λήξη της αγωνιστικής δράσης στο MLS τη φετινή χρονιά.

Τίτλους τέλους στην καριέρα του ρίχνει ο Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τα γήπεδα στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν του MLS.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 36χρονος αριστερός μπακ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στις 7 Οκτωβρίου, βάζοντας έτσι την τελευταία πινελιά σε μια καριέρα 19 ετών γεμάτη επιτυχίες.

Η ανακοίνωση του Άλμπα ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση του Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος επίσης αποφάσισε να αποσυρθεί, αφήνοντας τον Λιονέλ Μέσι χωρίς έναν ακόμα από τους μακροχρόνιους συμπαίκτες του.

Ο Άλμπα, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Βαλένθια, «εκτοξεύτηκε» στη Μπαρτσελόνα, όπου αγωνίστηκε για 11 χρόνια, μετρώντας 460 συμμετοχές. Με τους «μπλαουγκράνα» κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Ισπανίας, ένα Champions League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αναδεικνύοντας τον εαυτό του σε βασικό μέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του συλλόγου.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Άλμπα έπαιξε 93 φορές με την εθνική Ισπανίας, συμμετέχοντας στην κατάκτηση του Euro 2012 και του Nations League το 2023, με τον ίδιο μάλιστα να σκοράρει στον τελικό απέναντι στην Ιταλία.

Το 2023, ο Ισπανός μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενταχθεί στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου επανενώθηκε με τους Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Μπουσκέτς.

Αποχωρώντας, ο Ζόρντι Άλμπα αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά ως ένας από τους πιο σημαντικούς αριστερούς μπακ της σύγχρονης εποχής, συνδέοντας το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.