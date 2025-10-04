ΟΦΗ – Άρης 3-0: Οι Κρητικοί κυριάρχησαν στην Τρίπολη και θριάμβευσαν επί των κίτρινων

Ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Άρη, επικράτησε με 3-0 στην Τρίπολη και χαμογέλασε ξανά έπειτα από τις 30 Αυγούστου στην Stoiximan Super League κοστίζοντας στον Μανόλο Χιμένεθ την πρώτη του ήττα στους κίτρινους.

Ο ΟΦΗ ήταν επιβλητικός στην Τρίπολη, λόγω ακαταλληλότητας του Παγκρητίου, και έγινε η πρώτη ομάδα που κερδίζει τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-0 απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Σαλσέδο άνοιξε τον χορό των τερμάτων στο 18′ με κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Νέιρα.

Ο Νέιρα από δημιουργός έγινε εκτελεστής και διπλασίασε τα τέρματα του ΟΦΗ στο 61′ με κοντινή προβολή έπειτα από ασταθή απόκρουση του Διούδη στο σουτ του Νους.

Ο ΟΦΗ έγραψε το τελικό 3-0 στο 80′ με ένα υπέροχο τελείωμα του Αποστολάκη έπειτα από ατομική ενέργεια από δεξιά.

Έτσι η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πήρε την πρώτη της νίκη στην Stoiximan Super League έπειτα από τις 30 Αυγούστου, ενώ ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα με τον Χιμένεθ στον πάγκο και έμεινε για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.